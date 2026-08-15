2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarında uygulanacak öğrenim ücretleri ve öğrenci katkı payları, 15 Ağustos 2026 tarihli ve 33341 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yeni tarifeler; birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarındaki ödeme esaslarını netleştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Antalya genelindeki 86 bin 541 üniversiteli gibi Alanya'daki öğrencileri de yakından ilgilendiriyor. Antalya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 2026 verilerine göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 15 bin 760, Alanya Üniversitesi'nde ise bin 219 öğrenci eğitim görüyor. Bu düzenleme, ilçedeki yaklaşık 17 bin üniversitelinin yeni dönemdeki mali yükümlülüklerini belirliyor.

BİRİNCİ ÖĞRETİMDE DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

Yeni karara göre, normal öğrenim süresi içindeki birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden istisnai durumlar dışında katkı payı alınmayacak. Bu gruptaki öğrencilerin ödemesi gereken tutarlar devlet tarafından karşılanmaya devam edecek. Ayrıca, devletin karşılayacağı bu katkı payı tutarlarının yeni eğitim yılında yüzde 40 artırımlı olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Yayımlanan tarifeye göre devletin karşılayacağı katkı payları tıp fakültelerinde 4 bin 386 TL, diş hekimliği ve eczacılıkta 3 bin 669 TL, veteriner fakültelerinde ise 2 bin 869 TL olarak belirlendi. Mühendislik ve mimarlık programlarında bu tutar 2 bin 876 TL, hukuk ve işletme fakültelerinde ise 2 bin 323 TL seviyesinde uygulanacak.

İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin kendi ödeyecekleri yıllık ücretler ise bölümlere göre değişiklik gösteriyor. Havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinin pilotaj programları 31 bin 694 TL ile en yüksek ücretli bölümler arasında yer alırken, veteriner fakültelerinde bu rakam 15 bin 844 TL olarak açıklandı. Mühendislik fakülteleri için 11 bin 348 TL, hukuk ve iktisat için 8 bin 574 TL, eğitim, sağlık bilimleri ve turizm programları için ise 7 bin 625 TL öğrenim ücreti belirlendi.

Meslek yüksekokullarında turizm, sağlık ve bankacılık gibi programların ikinci öğretim ücreti 8 bin 574 TL, diğer birçok meslek yüksekokulu programının ücreti ise 5 bin 712 TL oldu. Öte yandan, ikinci öğretimde okuyup sınıfında ilk yüzde 10'luk başarı dilimine giren öğrenciler, bir sonraki dönem birinci öğretim katkı payı tutarı kadar ödeme yapma hakkını sürdürecek. İki dönemli eğitim veren kurumlarda bu ödemeler, dönem başlarında yıllık tutarın yarısı oranında tahsil edilecek.