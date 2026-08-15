Ankara merkezli soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından cemaat mensupları, sürecin kendi yapılarına yönelik genel bir operasyon olmadığını savundu. Kayyım atanan şirketler ve gözaltılarla ilgili hukuki sürecin takip edildiği belirtildi.

ÜMRANİYE'DEKİ BASKIN SONRASI CEMAAT MENSUPLARIYLA GÖRÜŞMELER

Kamuoyunda “Süleymancılar”, kendi ifadeleriyle “Süleymanlılar” olarak bilinen yapıya yönelik soruşturmanın ardından cemaat mensuplarının gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Gazeteci Nevzat Çiçek’in aktardığı bilgilere göre, Ümraniye’deki yurt binasına yönelik polis işlemlerinin ardından cemaatle bağlantılı olduğu belirtilen bazı noktalarda görüşmeler yapıldı. Görüşülen kişiler, son gelişmeler nedeniyle temkinli olduklarını ancak birkaç gün içinde günlük hayatın normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

Çiçek’in aktardığına göre, cemaat mensupları kamuoyuna yansıyan gelişmeler hakkında fazla konuşmak istemedi. Kayyım atanan şirketlerden biriyle bağlantılı olduğu belirtilen bir işletmede de son olayların ardından müşteri yoğunluğunda azalma olduğu ifade edildi.

ANKARA MİLLET BAHÇESİ'NDE DESTEK TOPLANMASI

Soruşturma süreci devam ederken daha önce aktardığımız Ankara davetinin ardından Ankara Millet Bahçesi’nde bazı cemaat mensuplarının bir araya geldiği belirtildi.

Görüşülen kişilerin aktardığına göre, toplanmanın amacının mevcut yönetime destek vermek olduğu ifade edildi. Katılımcılara sakin kalmaları ve herhangi bir provokasyona karşı dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldığı öne sürüldü.

Cemaat kaynakları, kendilerinden olmayan kişilerin provokatif girişimlerde bulunabileceği iddiasıyla mensuplarını uyardıklarını belirtti.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI TARTIŞILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Alihan Kuriş’in de isminin geçtiği bir yapı hakkında yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın suç örgütü iddiaları kapsamında ilerlediği aktarılıyor.

Cemaat mensupları ise soruşturmanın genel olarak yurtlar, Kur’an kursları, eğitim faaliyetleri veya tüm mensupları kapsayan bir işlem olmadığını savundu.

Görüşülen kişiler, sürecin belirli kişiler ve şirketler üzerinden yürüdüğünü, ancak yaşananların cemaat yapısını zayıflatmaya yönelik bir adım olarak görüldüğünü ifade etti.

AVUKATLAR İFADE SÜRECİNİ BEKLİYOR

Gözaltındaki kişilerle görüşen bazı avukatların, henüz ifade işlemlerinin başlamadığını aktardığı belirtildi.

Cemaat mensupları, gözaltındaki kişiler arasında farklı bölgelerdeki kurs sorumlularının da bulunduğunu iddia etti. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın kapsamının daha net ortaya çıkacağını savundu.

ÜMRANİYE'DEKİ ARAMA İHBAR ÜZERİNE YAPILDI

Soruşturma kapsamında Ümraniye’deki aramanın, bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İddiaya göre polis ekipleri, adreste yaptıkları incelemede parçalanmış bazı evraklara el koydu. Soruşturma makamlarının elde edilen materyaller üzerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN İDDİALARI YALANLADI

Cemaat içinde geçmişte yaşanan yönetim tartışmalarıyla da gündeme gelen Fatih Süleyman Denizolgun’un Ümraniye Merkez Kursu’na gelmeye çalıştığı yönündeki iddialar da kamuoyuna yansıdı.

Denizolgun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları reddetti. Açıklamasında, “Fatih Süleyman Denizolgun’un cuma günü Ümraniye Merkez Kursumuzu ele geçirmeye çalıştığı yönündeki iddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK” MESAJI

Cemaat mensuplarıyla yapılan görüşmelerde, mevcut yönetimin değişip değişmeyeceği ve faaliyetlerin etkilenip etkilenmeyeceği de soruldu.

Görüşülen kişiler, çalışmaların devam edeceğini ve günlük işleyişte bir değişiklik beklemediklerini belirtti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltındaki kişilerin ifadeleri, incelemeye alınan belgeler ve mali kayıtlarla ilgili gelişmelerin sürecin yönünü belirlemesi bekleniyor.