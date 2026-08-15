Şıhlar Mahalle Muhtarı Hilmi Türker, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile makamında bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Şıhlar Çayarası Yörük Şenliği vardı.

22 AĞUSTOS’TA İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK

Türker, 22 Ağustos’ta yapılması planlanan şenliğin hazırlıkları hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi ve etkinliğe davetini iletti.

Şıhlar Çayarası’nda düzenlenecek organizasyonla Yörük kültürünün yaşatılması, yöresel geleneklerin yeni kuşaklara aktarılması ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

İLK ŞENLİK 2025’TE YAPILDI

Şıhlar Çayarası Yaylası Yörük Şenliği ilk kez 16 Ağustos 2025’te düzenlendi. Şıhlar Mahalle Muhtarı Hilmi Türker öncülüğündeki organizasyonda Mehtap Koç, Fahrettin Karaardıç ve yerel sanatçılar sahne aldı. Etkinliğin ardından Türker, şenliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN ŞENLİK MESAJI

Kaymakam Şakir Öner Öztürk de ziyaret ve davet nedeniyle Hilmi Türker’e teşekkür etti. Öztürk, 2. Şıhlar Çayarası Yörük Şenliği’nin birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Şıhlar’da geçen yıl başlayan Yörük şenliği geleneği, 22 Ağustos’taki ikinci buluşmayla devam edecek.