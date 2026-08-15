YAYLALI’DA YAZ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ HALI SAHADA BULUŞTU

Yaylalı Mahallesi’ndeki üç camide Yaz Kur’an Kursu eğitimi alan öğrenciler, düzenlenen halı saha etkinliğinde aileleri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yaylalı Mahallesi’nde Yaz Kur’an Kursu öğrencileri için sosyal etkinlik düzenlendi. Mahalle muhtarının öncülüğünde gerçekleştirilen programda, farklı camilerde eğitim gören çocuklar halı saha maçında buluştu.

Etkinliğe bölgede görev yapan cami imam hatipleri, öğrenciler, aileler ve mahalle sakinleri katıldı. Futbol maçlarıyla devam eden programda çocuklar hem eğlendi hem de farklı camilerde eğitim alan arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMASI AMAÇLANDI

Organizasyonun, Yaz Kur’an Kurslarında verilen dini ve ahlaki eğitimin yanında öğrencilerin sosyal yönlerinin desteklenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Program kapsamında çocukların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Ailelerin de katılım sağladığı etkinlikte öğrenciler sahada keyifli zaman geçirdi.

Alanya Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katkı sunan Yaylalı Mahallesi Muhtarı, cami imam hatipleri, öğrenciler, aileleri ve emeği geçenlere teşekkür edildi.