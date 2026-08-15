Bireysel finans yönetiminde kredi kartı kullanım oranları artarken, yüksek limitli kart sahipleri ciddi bir geri ödeme yüküyle karşı karşıya kalıyor. Sözcü'nün aktardığına göre, mevcut mevzuat kapsamında kredi kartı limiti 50 bin TL'nin üzerinde olan vatandaşlar için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanıyor. Limiti bu tutarın altında kalan kartlarda ise söz konusu oran yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Yüksek limitli kartlarını aktif olarak kullanan tüketiciler, ekstre dönemlerinde ortaya çıkan yüksek asgari ödeme tutarları nedeniyle nakit sıkışıklığı yaşayabiliyor. Belirlenen asgari tutarın zamanında ödenmemesi veya eksik yatırılması durumunda, bankalar tarafından kartlar önce nakit çekimine, ardından da genel alışveriş kullanımına kapatılıyor.

BORÇ SARMALI VE FAİZ YÜKÜ NASIL BÜYÜYOR?

Dönem borcunun tamamı yerine yalnızca asgari tutarın ödenmesi, geriye kalan yüzde 60'lık bakiyenin yüksek akdi ve gecikme faizleriyle bir sonraki aya devretmesine yol açıyor. Bütçesini dengelemekte zorlanan kart sahipleri için bu durum, aydan aya katlanarak büyüyen ve içinden çıkılması zor bir borç sarmalı anlamına geliyor.

RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Finansal uzmanlar, aktif olarak kullanılmayan ancak açık tutulan yüksek limitlerin mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kolayca düşürülebileceğini hatırlatıyor. İhtiyaç dışı yüksek limit bulundurmak, gereksiz harcama eğilimini artırmanın yanı sıra zorunlu asgari ödeme oranını doğrudan yüzde 40 bandına sabitliyor.

Bununla birlikte, asgari tutarın altındaki ödemelerin bireysel kredi notunu hızla düşürerek gelecekteki finansman olanaklarını kısıtladığı belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca, yüksek limitli kartlardan çekilen nakit avansların çok yüksek faiz oranları ve kısa vade sınırlamaları taşıdığını, bu nedenle acil durumlar dışında tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.