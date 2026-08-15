Antalyaspor Futbol Okulu, faaliyet alanını genişletme çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesinde yeni bir tesis açtı. Konyaaltı'nın ardından iş ortaklığı modeliyle hayata geçirilen bu yeni şube, bölgedeki çocuklara kırmızı-beyazlı formayla eğitim alma imkanı sunacak.

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Sokak üzerinde, Sultan Efe Ortaokulu bitişiğinde yer alan doğal çim saha, yeni dönemin eğitim merkezi olarak belirlendi. Tesisin faaliyete geçmesi amacıyla düzenlenen imza törenine, okul sorumlusu Mehmet Toprak ve Antalyaspor Futbol Okulları Direktörü Yusuf Emre Ertugan katılım sağladı.

EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

Lara bölgesindeki doğal çim sahada eğitim görecek öğrenciler, sadece temel futbol tekniklerini öğrenmekle kalmayacak. Spor kültürü ve takım çalışması bilincinin de aşılanacağı program, genç yeteneklerin gelecekte profesyonel futbolcu olabilmeleri için gerekli temel altyapıyı sağlamayı hedefliyor.

KAYIT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Yetkililerin aktardığına göre, iş ortaklığı modeliyle kurulan spor okulunda yeni dönem kayıt işlemleri aktif olarak sürdürülüyor. Çocuklarını profesyonel futbol eğitimine yönlendirmek isteyen ailelerin, detaylı bilgi ve kayıt şartları için 0506 867 07 07 numaralı telefon üzerinden yetkililerle iletişime geçebileceği bildirildi.