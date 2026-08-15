Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Yüksel Karaman, kentteki yapıların deprem güvenliğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Karaman, Antalya'daki birçok ilçe belediyesinde zemin etütlerini denetleyecek jeofizik mühendisi istihdam edilmediğini bildirdi.

Nüfusu hızla artan ilçelerde bu eksikliğin büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Karaman, mevcut durumu değerlendirdi. Yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra yalnızca Alanya ve Serik ilçe belediyelerinde jeofizik mühendisi görev yapıyor. Diğer ilçelerde ise bu kadronun eksik olması, inşaat öncesi yapılan zemin etütlerinin güvenilirliğini tartışmaya açıyor.

ZEMİN ETÜTLERİNİ KİM DENETLİYOR?

Depreme dayanıklı yapı tasarımında jeoloji ve jeofizik etütlerinin hayati bir aşama olduğunu vurgulayan Yüksel Karaman, denetim mekanizmasındaki boşluğa işaret etti. Karaman, inşa edilecek tüm binalar için bu etütlerin yapıldığını ancak kamu tarafında uzman bir denetçi bulunmadığı sürece raporların doğruluğunun teyit edilemeyeceğini aktardı. Uzmanlık alanı dışındaki kişiler tarafından yapılan incelemelerin yetersiz kalacağı ve hukuken suç teşkil edebileceği ifade edildi.

JEOFİZİK MÜHENDİSİ NEDEN ZORUNLU?

Zemin etütleri, inşaat alanındaki toprağın taşıma kapasitesini, yeraltı suyu seviyesini ve olası bir depremde zeminin göstereceği tepkiyi ölçmek için yapılıyor. Bu verilerin doğru analiz edilmemesi, binanın sağlam malzemeyle yapılsa bile zemin sıvılaşması veya rezonans gibi nedenlerle yıkılmasına yol açabiliyor. Bu nedenle raporların, veriyi okumayı bilen jeofizik mühendislerince onaylanması yapı güvenliğinin temel şartı olarak kabul ediliyor.

Yurttaşların afetlere karşı yaşam hakkının korunmasında en büyük sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu hatırlatan Karaman, belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Özellikle Alanya gibi uzman istihdam eden ilçelerin örnek alınması ve tüm yerel yönetimlerin bu konuda ivedilikle adım atması gerektiği belirtildi.