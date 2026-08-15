Antalya dahil 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu: 90 gözaltı

Antalya’nın da aralarında bulunduğu 19 ilde düzenlenen operasyonda, abonelere “modem değişimi zorunlu” diyerek cihaz sattığı öne sürülen 90 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, telefonla ulaşılan internet abonelerine modem satışı yapıldığı iddiası üzerine başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

KENDİLERİNİ KURUMSAL FİRMA TEMSİLCİSİ OLARAK TANITTILAR

Soruşturmadaki tespitlere göre şüpheliler, paravan şirketler üzerinden faaliyet yürüttü. Telefonla aranan kişilere kurumsal iletişim şirketlerinin temsilcisi oldukları izlenimi verildi.

Abonelere Türkiye genelindeki internet altyapısının değişeceği, mevcut modemlerin kullanılamayacağı ve yeni cihaza geçmenin zorunlu olduğu söylendi. Değişim yapılmaması halinde faturaların artacağı veya internet hizmetinin kesileceği yönünde gerçeği yansıtmayan bilgiler verildiği öne sürüldü.

CİHAZLAR KAPIDA ÖDEMEYLE GÖNDERİLDİ

Polisin tespitlerine göre ikna edilen kişilerin adreslerine modem ve benzeri cihazlar kapıda ödeme yöntemiyle gönderildi. İncelemede bu cihazların mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve aktif hale getirilemediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Antalya ve diğer illerde toplam 801 kişinin mağdur olduğu kayıtlara geçti. Mağdurlara vaat edilen indirimlerin de faturalarına yansımadığı tespit edildi.

PARA HAREKETİ 116 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Mali incelemelerde şüphelilerle bağlantılı para hareketinin yaklaşık 116 milyon liraya ulaştığı belirlendi. Soruşturma bunun üzerine şirket bağlantıları ve mal varlıklarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

ANTALYA DAHİL 19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri 14 Ağustos’ta Eskişehir merkezli operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli gözaltına alındı.

13 ŞİRKETİN HESAPLARINA BLOKE

Soruşturmada bağlantısı bulunduğu belirlenen 13 şirketin banka hesapları ile kripto varlık cüzdanlarına bloke konuldu.

Suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu. Bu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 43 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi.

Polisin soruşturması ve gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor.