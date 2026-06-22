Alanya'nın kültürel ve sanatsal gelişiminde önemli rol üstlenen isimlerden biri olan Kamuran İnselel'in sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması, sanat camiası ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Yıllar boyunca tiyatro, televizyon ve kültürel projelerde aktif görev alan İnselel, özellikle Alanya'nın kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Alanya'nın Değerlerini Ekranlara Taşıdı

Kamuran İnselel, yerel televizyon ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Alanya'nın Aynası" programıyla kentin köylerini, yaylalarını, tarihi mekanlarını ve kültürel zenginliklerini izleyicilerle buluşturdu. Hazırlayıp sunduğu program sayesinde Alanya'nın bilinmeyen yönlerini tanıtan İnselel, bölgenin kültürel mirasının kayıt altına alınmasına da önemli katkı sağladı.

Program boyunca birçok köyü ziyaret eden ve bölge halkının yaşamını ekranlara taşıyan İnselel, Alanya'nın sosyal ve kültürel hafızasının korunmasına yönelik çalışmalarıyla takdir topladı.

Belediye Tiyatrosunun Kuruluşunda Yer Aldı

Sanata olan bağlılığıyla tanınan Kamuran İnselel, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun kuruluş sürecinde de önemli görevler üstlendi. Cengiz Aydoğan'ın belediye başkanlığı döneminde tiyatronun hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalarda aktif rol alan İnselel, tiyatro sanatının kentte gelişmesine katkı sundu.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun kurulmasının ardından da çalışmalarını sürdüren İnselel, birçok genç oyuncunun yetişmesine destek verdi.

Yıllarca Gönüllü Eğitim Verdi

Hasan Sipahioğlu'nun belediye başkanlığı döneminde de tiyatro çalışmalarından kopmayan Kamuran İnselel, gönüllü olarak tiyatro eğitimleri vermeye devam etti. Gençlerin sanata yönelmesi ve tiyatroyla tanışması için büyük çaba gösteren İnselel, sayısız öğrencinin sahne sanatlarıyla buluşmasına öncülük etti.

Kentte tiyatro kültürünün yaygınlaşması için uzun yıllar emek veren sanatçı, birçok projede danışman ve eğitmen olarak görev aldı.

Tiyatro Şenliklerinin Mimarı Oldu

Alanya'da okullar arası tiyatro şenliklerinin başlatılmasında da önemli rol üstlenen Kamuran İnselel, öğrencilerin sahne deneyimi kazanmasını sağlayan organizasyonların oluşumuna öncülük etti.

Yıllar boyunca devam eden bu etkinlikler sayesinde yüzlerce öğrenci tiyatroyla tanışırken, Alanya'da sanat bilincinin gelişmesine katkı sağlandı.

Kültür Merkezi Sürecinde de Aktif Görev Aldı

İnselel'in katkıları yalnızca tiyatro ile sınırlı kalmadı. Alanya Kültür Merkezi'nin hayata geçirilmesi sürecinde de aktif rol alan sanatçı, kentin kültürel altyapısının güçlenmesi için yürütülen çalışmalarda yer aldı.

Alanya'nın kültür ve sanat yaşamına onlarca yıl emek veren Kamuran İnselel, birçok kişi tarafından kentin kültürel hafızası olarak görülüyor.

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan İnselel için sanat camiası ve sevenleri geçmiş olsun dileklerini iletirken, Alanya kamuoyu da usta sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor (Şerife ÇOBAN)