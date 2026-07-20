Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Avsallar Hokey Sahası'nda devam eden kamp, geleceğin milli sporcularının performanslarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Teknik ekip gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, hem fiziksel hem de taktik anlamda kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor.

YOĞUN ANTRENMAN PROGRAMI UYGULANIYOR

10 gün sürecek hazırlık kampında milli sporcular, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman programıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dayanıklılık, kuvvet, sürat ve koordinasyon çalışmalarının yanı sıra pas organizasyonları, hücum ve savunma varyasyonları ile maç senaryoları üzerinde de detaylı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Teknik heyet, kamp süresince sporcuların bireysel gelişimlerini yakından takip ederken, takım uyumunun güçlendirilmesi ve oyuncuların uluslararası maç temposuna hazırlanmasına da büyük önem veriyor.

HEDEF ULUSLARARASI BAŞARI

Hazırlık kampının temel hedefleri arasında U21 Kadın Milli Hokey Takımı'nın uluslararası turnuvalarda daha güçlü bir performans sergilemesi ve olimpik hedefler doğrultusunda genç sporcuların gelişimine katkı sağlanması yer alıyor. Kamp boyunca yapılacak değerlendirmeler, milli takım kadrosunun şekillenmesinde de önemli rol oynayacak.

Antrenörler, sporcuların fiziksel kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra oyun disiplini, takım içi iletişim ve taktik uygulamalara da ağırlık vererek milli takımın rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

ALANYA SPOR TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

İklimi, modern spor tesisleri ve konaklama imkanlarıyla yılın her döneminde spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Alanya, milli takım kampları için de tercih edilen merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. Futbol, voleybol, hentbol ve farklı branşlarda birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan kent, hokey branşında da önemli organizasyonlara kapılarını açıyor.

U21 Kadınlar Olimpik Hazırlık Kampı'nın Alanya'da düzenlenmesi, hem sporcuların en uygun şartlarda hazırlanmasına imkan sağlıyor hem de kentin spor turizmine önemli katkı sunuyor.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen kamp, 24 Temmuz'a kadar Avsallar Hokey Sahası'nda devam edecek. Milli sporcular, kamp sonunda uluslararası turnuvalara ve olimpik hedefler doğrultusunda yapılacak organizasyonlara en iyi şekilde hazırlanmış olarak çalışmalarını tamamlayacak.(Mehmet TUNÇ)