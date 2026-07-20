Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin 10 numara arayışlarında Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Can Uzun isimleri ana hedefler olarak belirlendi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Manchester United 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Bruno Fernandes için 60 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray yönetiminin ise sponsor destekleriyle birlikte bu transfer için 35 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

BURUK'UN BRUNO FERNANDES PLANI NEDİR?

Sürecin en kritik aşamalarından biri olarak teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli oyuncuyla yapacağı görüntülü görüşme gösteriliyor. Buruk'un bu görüşmede Şampiyonlar Ligi hedeflerini ve Fernandes'in takım kurgusundaki rolünü detaylıca anlatacağı bildirildi. Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası bu transfer, kulübün öncelikli gündem maddesi haline geldi.

MUSIALA VE CAN UZUN İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILIYOR?

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a kiralık olarak önerilen Bayern Münih'in 2003 doğumlu oyuncusu Jamal Musiala, artı 4 yabancı kontenjanına uymasına rağmen yönetim şimdilik bu isme mesafeli yaklaşıyor. Alman ekibinde geçirdiği sakatlıklar ve yeni transferler sonrası forma şansı azalan Musiala yerine öncelik Fernandes'e verilmiş durumda. Diğer yandan Okan Buruk'un Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalara göre, hücum hattına çeşitlilik katacak çok yönlü oyuncu arayışı da devam ediyor.

YERLİ ROTASYONUNDA HEDEF KİM?

Bu doğrultuda 21 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun, hem 10 numara hem de sol kanat ve ikinci forvet oynayabilme özelliğiyle listedeki yerini koruyor. Yönetimin, yerli oyuncu kalitesini artırmak amacıyla genç yetenek için 35 milyon euroluk bir bütçeyi gözden çıkardığı ifade edildi.

TRANSFER STRATEJİSİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Sarı-kırmızılı ekibin mevcut transfer politikası, yüksek maliyetli tecrübeli yıldızlar ile uzun vadeli katkı sağlayacak genç yeteneklerin harmanlanmasına dayanıyor. Özellikle yabancı kuralı esnekliklerinden faydalanmak ve hücum bölgesindeki yaratıcılık eksikliğini gidermek, yeni sezon planlamasının temelini oluşturuyor.