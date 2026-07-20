ALANYA, taekwondoda bir Türkiye şampiyonluğu daha kazandı. Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu Spor Kulübü sporcusu Menekşe Dönmez, 15-18 Temmuz tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda 57+ kilogram kategorisinde altın madalyaya uzandı.

Batı Grubu Şampiyonluğu'nun ardından Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden Dönmez, şampiyona boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Eleme müsabakalarında rakiplerini 2-0'lık raunt skorlarıyla geçen genç sporcu, finalde ise zorlu geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Elde ettiği başarıyla altın madalyayı Alanya'ya getiren Menekşe Dönmez, hem kulübüne hem de Alanya spor camiasına büyük gurur yaşattı.

Başarının mimarlarından biri olarak gösterilen antrenör Merve Alıcı Yazıcı'nın da sporcusunu Türkiye finallerine titizlikle hazırladığı belirtildi. Planlı antrenman süreci ve teknik çalışmalarıyla Dönmez'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Yazıcı'nın emekleri, Türkiye şampiyonluğuyla taçlandı.

'SABRIN VE DİSİPLİNİN EMEĞİ'

Kulüpten yapılan açıklamada, elde edilen başarının yalnızca sportif bir derece olmadığı vurgulanarak, "Bu şampiyonluk; inancın, disiplinin, sabrın ve emeğin ürünüdür. Çocuklarımızı sadece müsabakalara değil, hayata da hazırlıyoruz" ifadelerine yer verildi. Son yıllarda ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu Spor Kulübü, Menekşe Dönmez'in Türkiye şampiyonluğuyla başarılarına bir yenisini daha eklerken, Alanya taekwondosunun yükselişini de bir kez daha gözler önüne serdi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi