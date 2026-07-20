Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Antalya genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kent merkezinde sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Demre, Döşemealtı, Kaş ve Kepez'de ise termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Rüzgarın gün boyunca kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, öğle saatlerinden itibaren ise kıyı kesimlerde güney yönlere dönmesi öngörülüyor.

5 ilçede öğleden sonra yağış bekleniyor

Meteoroloji, Akseki, Elmalı, İbradı, Kemer ve Kumluca ilçelerinde öğleden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi. Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Buna karşılık Alanya, Aksu, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat, Muratpaşa ve Serik başta olmak üzere birçok ilçede gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.

Antalya ilçe ilçe hava durumu

İlçe Hava Durumu Sıcaklık Antalya Az bulutlu ve açık 34°C Akseki Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü 34°C Aksu Az bulutlu ve açık 36°C Alanya Az bulutlu ve açık 36°C Demre Az bulutlu ve açık 38°C Döşemealtı Az bulutlu ve açık 38°C Elmalı Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü 36°C Finike Az bulutlu ve açık 37°C Gazipaşa Az bulutlu ve açık 34°C Gündoğmuş Az bulutlu ve açık 35°C İbradı Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü 33°C Kaş Az bulutlu ve açık 38°C Kemer Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü 36°C Kepez Az bulutlu ve açık 38°C Konyaaltı Az bulutlu ve açık 34°C Korkuteli Az bulutlu ve açık 35°C Kumluca Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü 37°C Manavgat Az bulutlu ve açık 36°C Muratpaşa Az bulutlu ve açık 34°C Serik Az bulutlu ve açık 36°C