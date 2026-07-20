Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Antalya genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kent merkezinde sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Demre, Döşemealtı, Kaş ve Kepez'de ise termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Rüzgarın gün boyunca kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, öğle saatlerinden itibaren ise kıyı kesimlerde güney yönlere dönmesi öngörülüyor.
5 ilçede öğleden sonra yağış bekleniyor
Meteoroloji, Akseki, Elmalı, İbradı, Kemer ve Kumluca ilçelerinde öğleden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi. Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Buna karşılık Alanya, Aksu, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat, Muratpaşa ve Serik başta olmak üzere birçok ilçede gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı
Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.
Antalya ilçe ilçe hava durumu
|İlçe
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Antalya
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Akseki
|Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü
|34°C
|Aksu
|Az bulutlu ve açık
|36°C
|Alanya
|Az bulutlu ve açık
|36°C
|Demre
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Döşemealtı
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Elmalı
|Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü
|36°C
|Finike
|Az bulutlu ve açık
|37°C
|Gazipaşa
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Gündoğmuş
|Az bulutlu ve açık
|35°C
|İbradı
|Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü
|33°C
|Kaş
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Kemer
|Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü
|36°C
|Kepez
|Az bulutlu ve açık
|38°C
|Konyaaltı
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Korkuteli
|Az bulutlu ve açık
|35°C
|Kumluca
|Öğleden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü
|37°C
|Manavgat
|Az bulutlu ve açık
|36°C
|Muratpaşa
|Az bulutlu ve açık
|34°C
|Serik
|Az bulutlu ve açık
|36°C