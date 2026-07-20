2026 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte güncellenen sıralamada Türkiye, turnuvada D Grubu'nda çıktığı üç maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak grup aşamasında elenmesine rağmen 1582 puanla 27'nci basamaktaki yerini korudu.

A Milli Takım'ın önümüzdeki dönemde UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı rakiplerin sıralamadaki konumları da dikkat çekti. Fransa, 1948 puanla dünyanın en güçlü üçüncü milli takımı olurken, Belçika 1778 puanla 8'inci, İtalya ise 1704 puanla 15'inci sırada yer aldı. Türkiye'nin güçlü rakiplerle mücadele edecek olması, Uluslar Ligi karşılaşmalarının zorluk derecesini de ortaya koydu.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

FIFA'nın açıkladığı temmuz ayı klasmanında zirvede son dünya şampiyonu İspanya yer aldı. Turnuvadaki başarılı performansıyla kupaya uzanan İspanya, 1995 puanla listenin ilk sırasında bulunuyor.

2024 Copa America şampiyonu olan ve 2026 Dünya Kupası'nda final oynayan Arjantin ise 1970 puanla ikinci sırada yer aldı. Fransa üçüncü sıraya yükselirken, dünyanın en güçlü milli takımları arasındaki rekabet de puan tablosuna yansıdı.

GÖZLER ULUSLAR LİGİ'NDE

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasındaki yerini yükseltmek için önümüzdeki dönemde oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanacak. Teknik heyet ve futbolcular, güçlü rakiplere karşı alınacak başarılı sonuçlarla hem FIFA klasmanında yükselmeyi hem de uluslararası arenada daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

FIFA dünya sıralaması, milli takımların resmi maçlarda elde ettikleri sonuçlara göre güncellenirken, önümüzdeki aylarda oynanacak karşılaşmaların ardından puan tablosunda yeni değişikliklerin yaşanması bekleniyor.