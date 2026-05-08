Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bir kez daha ciddi sakatlık haberiyle gündeme geldi. Kariyerini Yunanistan temsilcisi Olympiakos’ta sürdüren yıldız oyuncunun sol diz çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

29 yaşındaki futbolcunun antrenman sonrası dizinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibine başvurduğu, yapılan detaylı kontrollerin ardından çapraz bağ yırtığı tespit edildiği öğrenildi. Yaşanan sakatlık sonrası Yusuf Yazıcı’nın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KARİYERİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI SAKATLIK

Milli futbolcu, profesyonel kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşayarak büyük talihsizlik yaşadı.

Yusuf Yazıcı ilk ağır sakatlığını 21 Aralık 2019 tarihinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giydiği dönemde yaşamıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından sahalara dönen yıldız oyuncu, ikinci büyük darbeyi ise 27 Ekim 2024 tarihinde Olympiakos kariyerinin ilk dönemlerinde aldı.

Son yaşanan sakatlıkla birlikte Yusuf Yazıcı, son 7 yıl içerisinde üçüncü kez çapraz bağ yırtığı problemiyle karşı karşıya kaldı.

OLYMPİAKOS’TAN DESTEK MESAJI

Yaşanan gelişmenin ardından Olympiakos Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden milli futbolcu için destek paylaşımında bulundu.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, “Güçlü ol ve en kısa sürede iyileş Yusuf” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım sonrası çok sayıda taraftar da Yusuf Yazıcı’ya destek mesajları gönderdi. Milli futbolcuya geçmiş olsun mesajları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SEZONUN EN VERİMLİ İSİMLERİNDENDİ

Yusuf Yazıcı, bu sezon Olympiakos formasıyla ortaya koyduğu performansla takımının öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Başarılı futbolcu, sezon boyunca çıktığı 27 maçta toplam 737 dakika süre aldı. Milli yıldız bu süreçte 7 gol ve 6 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

Yaklaşık her 57 dakikada bir gole katkı veren Yusuf Yazıcı’nın performansı, hem Yunan basınında hem de Türk futbol kamuoyunda dikkat çekmişti.

MİLLİ TAKIM CEPHESİNDE DE ENDİŞE

Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık yalnızca Olympiakos cephesinde değil, A Milli Takım tarafında da endişe yarattı.

Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Yusuf Yazıcı’nın rehabilitasyon sürecinin nasıl ilerleyeceği ve sahalara dönüş tarihinin yapılacak detaylı tedavi planlamasının ardından netleşeceği öğrenildi.