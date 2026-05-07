Alanya’da silahla yaralanmış halde bulunan iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneden edinilen bilgilere göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun son durumu ne? Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu’nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Çavuşoğlu, kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofiste silahla yaralanmış halde bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, burada acil ameliyata alındı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumu halen ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çavuşoğlu’nun doktor gözetiminde tutulduğu belirtildi.

Hastane çevresinde ise aile yakınları, siyasi isimler, iş dünyasından temsilciler ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ALANYA’YA DÖNDÜ

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin’in hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi. AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yurt dışındaki programını yarıda keserek Alanya’ya geldi.

Alanya’da birçok vatandaşın sosyal medyada “Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt aradığı görüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiği ve mevcut delil durumuna göre olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemine dair bulgu bulunmadığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında olay yerindeki incelemelerin ve teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.