Alanya’da özellikle yaz sezonunda artan nüfus ve turist yoğunluğu, toplu taşımada yaşanan sorunları yeniden gündeme taşıdı. Okurcalar, Avsallar, Türkler, Payallar, Otogar ve Cuma Pazarı hattında çalışan özel halk otobüslerine yönelik şikayetlerini dile getiren bir vatandaş, mevcut midibüs tipi araçların yolcu kapasitesinin yetersiz kaldığını söyledi.

Vatandaş, özellikle ara duraklardan otobüse binmenin yoğun saatlerde neredeyse imkânsız hale geldiğini belirterek, yolcuların ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti.

“ARA DURAKLARDA YOLCULAR KALIYOR”

Yaz aylarında hem yerli hem yabancı turist yoğunluğunun arttığını belirten vatandaş, mevcut araç kapasitesinin bu yükü karşılamakta zorlandığını dile getirdi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araçların dolu geçtiği, bazı yolcuların uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.

Toplu taşıma hattında yaşanan yoğunluğun günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirten vatandaş, özellikle çalışanlar ve öğrenciler açısından ulaşımın daha zor hale geldiğine dikkat çekti.

İKİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNULDU

Yaşanan soruna çözüm için iki somut öneri paylaşan vatandaş, ilk olarak Okurcalar–Cuma Pazarı hattında çalışan midibüslerin yerine daha büyük ve üç kapılı otobüslerin devreye alınmasını önerdi.

İkinci öneri ise mevcut güzergâha alternatif olacak yeni bir ulaşım hattının oluşturulması oldu. Vatandaş, sahil yolunu kullanmadan doğrudan Otogar’a ulaşabilecek yeni bir hattın hem yoğunluğu azaltacağını hem de ulaşımı hızlandıracağını savundu.

YAZ SEZONUYLA YOĞUNLUK ARTIYOR

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Alanya’daki toplu taşıma hatlarında yolcu sayısının önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Özellikle batı mahallelerinden merkeze ulaşım sağlayan hatlarda kapasite sorunu zaman zaman gündeme geliyor.

Vatandaşların dile getirdiği çözüm önerilerinin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu olurken, toplu taşımadaki kapasite tartışmaları da yeniden gündeme taşındı.