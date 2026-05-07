Antalya Valiliği’nin yayımladığı genelgeyle 1 Mayıs–31 Ekim arasında ormanlara giriş yasaklandı. Alanya ve Manavgat’ta jandarma sahada, dron destekli denetimler başladı.

Antalya ormanlara giriş yasağı 2026 detayları netleşti. Antalya Valiliği’nin yayımladığı 2026/3 sayılı genelgeyle birlikte, yaz aylarında artan yangın riskine karşı kent genelinde sıkı tedbirler yürürlüğe girdi. Alanya, Manavgat ve diğer ilçeleri kapsayan yasak 31 Ekim’e kadar devam edecek.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Vali Hulusi Şahin imzasıyla yürürlüğe giren genelgeye göre, Antalya genelindeki ormanlık alanlara girişler tamamen yasaklandı. Yetkililer, özellikle sıcaklıkların yükseldiği yaz aylarında insan kaynaklı yangın riskinin arttığını vurguluyor.

Bu kapsamda, orman içi ve çevresinde ateş yakılması, kontrolsüz piknik yapılması ve izinsiz girişler yasak kapsamına alındı.

MANGAL VE SEMAVERE SAAT SINIRI

Genelgede dikkat çeken bir diğer detay ise mangal ve semaver yasağı saatleri oldu. Belirlenen resmi piknik ve mesire alanlarında bile 21.00 ile 08.30 saatleri arasında ateş yakmak yasaklandı.

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde çıkan yangınların müdahalesinin daha zor olduğuna dikkat çekiyor.

JANDARMA VE DRON DESTEKLİ DENETİM

Manavgat Sorgun Çamlığı başta olmak üzere birçok noktada jandarma ekipleri devriye faaliyetlerine başladı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşlara hem anonslarla hem de birebir uyarılarla bilgi veriyor.

Ayrıca dron destekli denetimlerle ormanlık alanlar havadan da kontrol ediliyor. Bu sayede yasağa uymayan kişilerin tespiti daha hızlı yapılıyor.

UYMUYANA CEZA VAR

Valilik, kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağını açıkça duyurdu. Denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölge girişlerine uyarı tabelaları asarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Yetkililer, özellikle hafta sonu piknik planı yapan vatandaşların “Antalya orman yasağı hangi saatlerde geçerli” ve “Alanya mangal yasağı 2026 kuralları” gibi detayları önceden kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor.