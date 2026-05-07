Alanya’da taksicilik yapan Musa Koca, geçtiğimiz yıl sergilediği örnek davranışın ardından bu yıl da yabancı turistlerin takdirini kazanmaya devam ediyor. Dürüstlüğüyle sosyal medyada ve turizm çevrelerinde gündem olan Koca, aracında unutulan 18 bin Euro’yu sahibine eksiksiz teslim etmesiyle hafızalara kazınmıştı.

Olay geçen yıl Haydarpasha Palace Hotel’de tatil yapan Danimarkalı bir ailenin Alanya’daki gezisi sırasında yaşandı. Gün boyu aileye ulaşım hizmeti veren Musa Koca, yoğun mesainin ardından aracında unutulan bir çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yüksek miktarda para olduğunu fark eden Koca, hiç tereddüt etmeden aileye ulaşarak çantayı teslim etti.

DÜRÜST DAVRANIŞI HAFIZALARDA KALDI

İçerisinde 18 bin Euro bulunan çantanın sahibine teslim edilmesi, hem Alanya’da hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Turizm kentlerinde güven duygusunun önemine dikkat çeken olay, yerli ve yabancı turistler tarafından takdirle karşılandı.

Aradan geçen bir yılın ardından aynı Danimarkalı aile, 2026 yaz sezonunda yeniden Alanya’ya geldi. Tatilleri için tekrar Haydarpasha Palace Hotel’i tercih eden aile, bu kez ilk olarak Musa Koca’ya ulaştı.

“ÖNCE MUSA BEY’İ ARADIK”

Danimarkalı turistlerin, Alanya’ya gelir gelmez Koca’nın iletişim bilgilerini bulup transfer talebinde bulunduğu öğrenildi. Musa Koca da aileyi Türkler Mahallesi’nden alarak Alanya şehir merkezine götürdü.

Yıllar sonra gerçekleşen buluşma duygusal anlara sahne olurken, turist ailenin Koca’ya duyduğu güven dikkat çekti. Turizm sektöründe güvenilir hizmetin ziyaretçilerin tercihlerini doğrudan etkilediğini gösteren olay, Alanya turizmi açısından da olumlu bir örnek olarak değerlendirildi.

ALANYA TURİZMİ İÇİN OLUMLU MESAJ

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Alanya’da yaşanan bu olay, kentte hizmet veren esnafın davranışlarının turist memnuniyetine doğrudan yansıdığını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan olumlu hikayelerin, yabancı turistlerin güven algısını güçlendirdiği belirtiliyor.

Alanyalı taksici Musa Koca’nın sergilediği davranış, yalnızca bireysel bir dürüstlük örneği değil, aynı zamanda bölge turizmi adına güven veren bir tablo olarak değerlendiriliyor.(Şerife ÇOBAN)