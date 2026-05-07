Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert hareketlerin ardından denge arayışı sürüyor. Alanyalı yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, 7 Mayıs 2026 Perşembe gününe yatay görünümle başladı.

Günün ilk saatlerinde gram altın satış fiyatı 6.839,69 TL seviyesinde işlem gördü. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında savaşı sona erdirebilecek olası anlaşmaya yönelik iyimser hava, güvenli liman talebinde kısmi geri çekilmeye neden oldu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve enflasyon baskısındaki azalma da altın fiyatlarının yön arayışında etkili oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLİYOR

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.700,13 dolar seviyelerinde seyretti. Jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel risk iştahındaki değişimler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, yatırımcıların özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankalarından gelecek açıklamaları yakından takip ettiğini belirtiyor.

ALANYALI YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Son haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından piyasada daha temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Alanya’da düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik sürerken, yatırım amaçlı alımlarda ise dikkatli bir yaklaşım gözleniyor.

7 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.839,69 TL

Çeyrek altın: 11.234,00 TL

Yarım altın: 22.433,00 TL

Tam altın: 44.565,92 TL

Cumhuriyet altını: 44.695,00 TL

Gremse altın: 111.756,57 TL

Ons altın: 4.700,13 dolar