Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan 11 katlı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer gemisi, Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra'ya ulaştı. Toplam 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki dev gemi, 808 yolcu ve 456 kişilik mürettebatıyla limana demir attı.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, kruvaziyerin ilçeye yaptığı bu ziyaret 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen 97'nci sefer olarak kayıtlara geçti. Gemi, söz konusu tarihten bugüne kadar bölgeye tam 82 bin 44 turist taşıdı. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan Rus ziyaretçilere, bölgeyi tanıtan Rusça broşürler dağıtıldı.

TARİHİ NOKTALARA ZİYARET

Liman çıkışında gruplara ayrılan turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman ve Kemere Köprüsü gibi kentin simge mekanlarını gezdi. Yolcuların bir bölümü ise tur otobüslerini kullanarak UNESCO

Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine hareket etti. Geminin gece saatlerinde rotasını Samsun'a çevireceği bildirildi.

ALANYA İÇİN KRUVAZİYER DİNAMİKLERİ

Karadeniz hattındaki bu hareketlilik, Akdeniz çanağındaki kruvaziyer turizmi açısından da kamuoyu ilgisiyle takip ediliyor. Özellikle Rus turistlerin deniz yoluyla Türkiye'ye gösterdiği sürekli ilgi, Alanya Limanı'nın gelecekteki olası yolcu potansiyeli ve turizm ekonomisi dinamikleri için önemli bir referans noktası oluşturuyor.