Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son beş günlük hava tahmin raporuna göre, Antalya kent merkezi ve Alanya başta olmak üzere birçok ilçede hafta sonuna doğru gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaz sıcaklarının bunalttığı bölgede, cuma ve cumartesi günleri etkili olacak yağışlı hava dalgası geçici bir serinlik getirecek.

Açıklanan verilere göre, perşembe gününü parçalı bulutlu geçirecek olan Antalya'da, cuma günü itibarıyla yağışlı sistem devreye giriyor. Kent merkezinde cuma günü hava sıcaklığının 21 ile 29 derece arasında ölçülmesi öngörülürken, cumartesi günü termometrelerin 22 ile 30 derece bandında seyredeceği bildirildi.

İÇ KESİMLERDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışlı havanın sadece merkezle sınırlı kalmayacağı, bölge genelinde geniş bir alana yayılacağı aktarıldı. Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş gibi sahil ilçelerinin yanı sıra, yüksek kesimlerdeki Elmalı, Korkuteli, Akseki ve İbradı'da da sağanak geçişleri yaşanacak. Özellikle iç kesimlerde yer alan bu ilçelerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR MU?

Hafta sonunun ilk bölümünde etkili olan sağanak, pazar günü itibarıyla yerini yeniden güneşli ve sıcak bir havaya bırakacak. Meteoroloji verilerine göre, pazar günü Antalya merkezde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aynı gün Kepez'de termometrelerin 37 dereceyi, Serik'te ise 36 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

ALANYA'DA YAZ YAĞMURUNA DİKKAT

Yaz ortasında aniden bastıran bu tür gök gürültülü sağanak geçişlerinin, Alanya ve çevresindeki günlük turizm faaliyetleri ile tarımsal alanlar üzerinde muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Uzmanlar, kısa süreli ancak kuvvetli olabilecek yağış anında sahil şeridinde ve açık alanlarda bulunan vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olmasını tavsiye ediyor.