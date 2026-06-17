Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan ziyaretçi yoğunluğunu yönetmek amacıyla Konyaaltı Sahili'nde yeni kuralları devreye aldı. Belediyenin duyurduğu kararlara göre sahil şeridinde evcil hayvan gezdirmek, çadır kurmak, mangal yapmak ve ateş yakmak tamamen yasaklandı.

Sahil boyunca belirlenen noktalara yeni kısıtlamaları içeren uyarı tabelaları yerleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu uygulamalar çevre temizliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla hayata geçirildi. Kurallara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

HANGİ FAALİYETLER YASAK KAPSAMINDA?

Yeni düzenleme ile sahil bandında sadece konaklama ve ateş yakma değil, farklı günübirlik faaliyetler de kısıtlandı. Olta veya zıpkınla balık avlamak ile denizde şampuan ve benzeri kimyasal temizlik ürünlerinin kullanımı yasaklanan diğer eylemler arasında yer aldı.

DENETİMLER NASIL SAĞLANACAK?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaz dönemi boyunca sahil şeridinde düzenli devriye faaliyetleri yürütecek. Özellikle geçmiş yıllarda sahil bandında sıkça karşılaşılan ücretsiz tatil amaçlı çadır kurma vakalarının önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırılacağı aktarıldı. Sahilin doğal yapısının korunması ve ortak kullanım alanlarının hijyeni için ihlallere anında müdahale edileceği vurgulandı.

Turizm sezonunda sahil şeridinde alınan bu katı önlemler, benzer ziyaretçi yoğunluğuna ev sahipliği yapan Alanya gibi bölgedeki diğer turistik ilçelerde de kamuoyu ilgisi uyandırıyor. Yeni kurallar vatandaşlar arasında ise farklı tepkilere neden oldu. Çevre düzeninin korunmasını destekleyenlerin yanı sıra, bazı evcil hayvan sahipleri kamusal alanlardaki bu kısıtlamaların kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor.