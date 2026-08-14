Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltı'nda, yaz sezonunun yoğun günlerinde denize girenleri deniz araçlarından koruyan şamandıra hatlarının eksikliği tartışma yarattı. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, her yıl kurulan güvenlik hatları bu sezon Boğaçayı'ndan sonraki alanda yalnızca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajların sınırlarına yerleştirildi.

Halk plajları ve özel işletmelerin bulunduğu geniş kesimlerde güvenlik şeridinin olmaması, bölge esnafının tepkisine yol açtı. Durumun olası kazalara davetiye çıkardığını belirten işletmeciler, sorunun çözümü için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını ancak henüz bir geri dönüş alamadıklarını bildirdi.

RİSK UYARISI YAPILDI

Özel plaj işletmecilerinden Fatih Ardil, güvenli yüzme sınırlarının belirlenmemesinin ciddi bir risk oluşturduğunu açıkladı. Yüzme sınırları dışında kalan alanlara teknelerin girebildiğini hatırlatan Ardil, bu durumun hem vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını hem de olası boğulma vakalarında ilk müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti. Ardil, sadece belediye plajlarında önlem alınmasının eksik bir uygulama olduğunu vurguladı.

ŞAMANDIRA UYGULAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Kıyı mevzuatı ve deniz güvenliği standartlarına göre, yüzme alanlarının motorlu su araçlarının güzergahından net bir şekilde ayrılması gerekiyor. Şamandıra hatları, sürat tekneleri ve tur tekneleri gibi araçların yüzücülere çarpmasını engelleyen en temel fiziki bariyer olarak işlev görüyor. Bu standartların turizmin yoğun olduğu sahillerde eksiksiz uygulanması, olası can kayıplarının önüne geçilmesi adına kritik önem taşıyor.