Beşiktaş Kulübü, yaz transfer döneminin dikkat çeken ismi Dusan Vlahovic için düzenlenecek imza töreninin detaylarını paylaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yeni golcü için 14 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık bir etkinlik gerçekleştirilecek.

TÖREN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Başkan Serdal Adalı'nın da katılım göstereceği organizasyon, saat 19.03'te başlayacak. Stadyum kapılarının ise taraftarlar için saat 17.00 itibarıyla açılacağı bildirildi.

STADYUMA GİRİŞLER NASIL OLACAK?

İmza törenini stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler, doğu alt ve doğu üst tribünlerine ücretsiz olarak giriş yapabilecek. Etkinlik için Passolig (Passo) zorunluluğu bulunmaması, stadyuma giriş işlemlerini taraftarlar adına büyük ölçüde kolaylaştıracak.