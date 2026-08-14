Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, kent merkezinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceledi. Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülere göre, Zaimoğlu 14 Ağustos'ta Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerini kapsayan geniş çaplı bir denetim turu gerçekleştirdi.

Denetimlerin odak noktasında hem turistik alanlar hem de yoğun nüfuslu mahalleler yer aldı. Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Yeşildere Mahallesi, Konyaaltı Sahili, Kepez Kent Meydanı ve Düdenbaşı Mahallesi'nde kurulan uygulama noktalarını ziyaret eden Zaimoğlu, görev başındaki personelden anlık güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.

DENETİMLER NEDEN GENİŞLETİLDİ?

Yaz aylarında yerli ve yabancı turist akınıyla nüfusu katlanan kentte, güvenlik güçlerinin görünürlüğünün artırılması stratejik bir önem taşıyor. Özellikle 11 Ağustos'ta sadece Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yapılan lokal denetimin, üç gün sonra kentin üç ana merkez ilçesine yayılması, emniyetin proaktif güvenlik politikasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu korumak için ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz sahada olmaya devam edeceğini bildirdi. Zaimoğlu'nun saha ziyaretlerinin, personel motivasyonunu artırırken suçla mücadelede caydırıcılığı da pekiştirdiği vurgulandı.