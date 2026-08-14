Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan belediye aşevi, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki merkezde hazırlanan yemekler, her gün yüzlerce hanenin ve barınma sorunu yaşayan vatandaşların temel gıda ihtiyacını karşılıyor.

Belediyeden aktarılan bilgilere göre, aşevinde günlük olarak üç çeşit yemek pişiriliyor. Mevcut kapasiteyle her gün 600 haneye düzenli olarak sıcak yemek servisi yapılırken, barınma imkanı bulunmayan 236 ilçe sakinine de beslenme desteği sağlanıyor. Menülerin tamamı uzman diyetisyenler tarafından, protein, karbonhidrat ve lif dengesi gözetilerek hazırlanıyor.

5 YILDA BİNLERCE KİŞİYE ULAŞILDI

Sosyal yardım programının başladığı 2019 yılından bu yana ulaşılan kişi sayısı dikkat çekiyor. Verilere göre geride kalan süreçte 2 bin 928 hanede yaşayan toplam 4 bin 872 bireye sıcak yemek imkanı sunuldu. Aynı dönemde evsiz 2 bin 321 vatandaşa da gıda yardımı yapıldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN BESLENME DESTEĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Aşevinin faaliyetleri sadece hanelerle ve barınma sorunu yaşayanlarla sınırlı kalmıyor. Eğitim ve öğretim dönemlerinde, okullardaki beslenme eksikliğini gidermek amacıyla 532 öğrenciye de destek veriliyor. Yerel yönetimlerin sağladığı bu tür düzenli yardımlar, dar gelirli kesimlerin temel beslenme hakkına erişmesinde ve toplum sağlığının korunmasında kritik bir işlev görüyor.