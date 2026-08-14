Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, Alanyaspor ligin ilk haftasında yarın saat 21.30'da Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol'un yöneteceği zorlu mücadelede, Murat Tuğberk Curbay ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

ALANYASPOR'UN DEPLASMAN VE GAZİANTEP ÜSTÜNLÜĞÜ

Turuncu-yeşilliler, Süper Lig tarihinde sezonun ilk maçını deplasmanda oynadığı son dört karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Sadece 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarının açılış deplasmanlarında mağlubiyet yaşayan Alanyaspor, bu başarılı seriyi Gaziantep karşısında da sürdürmek istiyor. İki takım arasındaki son maçlara bakıldığında da Akdeniz ekibinin belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor.

Alanyaspor, rakibine konuk olduğu son üç lig maçında yenilgi yüzü görmezken, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan çıkardı. Genel tabloda ise Gaziantep FK, Alanyaspor ile oynadığı son beş lig maçında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte Alanyaspor 3 kez kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca kırmızı-siyahlı ekip, Alanyaspor ile oynadığı toplam 13 karşılaşmada sadece 12 gol atarak maç başına 0,92 gibi oldukça düşük bir gol ortalamasında kaldı.

GAZİANTEP FK'NIN HÜCUM SİLAHLARI NELER?

Ev sahibi ekipte özellikle duran top organizasyonları ve ceza sahası içi etkinliği dikkat çekiyor. Şubat 2020'den bu yana ligin en çok penaltı kullanan ve gole çeviren ismi olan Alexandru Maxim, kullandığı 32 penaltının 30'unu ağlara gönderdi. Rumen oyuncunun Alanyaspor'a attığı iki golden birinin de penaltıdan gelmesi, savunma hattı için önemli bir istatistik olarak öne çıkıyor. Ayrıca Gaziantep FK'nın yeni transferi Serdar Dursun, Süper Lig kariyerinde iki farklı maçta kafa golü attığı tek takım olan Alanyaspor'a karşı yine tehlike yaratma potansiyeline sahip.

Turuncu-yeşilli ekipte ise Florent Hadergjonaj'ın başarılı penaltı istatistikleri güven veriyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, lig kariyerinde kullandığı 15 penaltının 14'ünü gole çevirerek takımının önemli kozlarından biri konumunda bulunuyor. Alanyaspor, rakibinin hücum tehditlerine karşı gerekli önlemleri alarak, Gaziantep deplasmanındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve sezona üç puanla başlamayı hedefliyor.