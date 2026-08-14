Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi'nde bulunan Kapuz Kanyonu, şehir merkezine 10 kilometrelik mesafesiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Toros Dağları'ndan süzülen suların kayalıklar arasında oluşturduğu bu doğal güzellik, hem girişinin ücretsiz olması hem de sunduğu aktivite çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Antalya Körfez'in aktardığına göre, kanyon yılın her dönemi ziyarete açık tutuluyor.

İlkbahar ve sonbahar aylarının ziyaret için en ideal dönemler olduğu belirtilirken, yaz aylarında artan sıcaklıklardan kaçmak isteyenler de burayı tercih ediyor. Kış aylarında ise yağışlara bağlı olarak su seviyesinin yükselmesi ve patikaların kayganlaşması ciddi riskler oluşturuyor. Çocuklu ailelerin de ziyaret edebildiği alanda, akarsuyun durumu göz önüne alınarak dikkatli bir planlama yapılması isteniyor.

ULAŞIM VE ZİYARETÇİ İMKANLARI

Kanyona ulaşmak için Çakırlar istikametinden Aşağıkaraman yönüne gidilerek tabelaların takip edilmesi gerekiyor. Yolun son bölümü toprak zeminden oluşurken, bölgede resmi bir otopark alanı yer almıyor. Ziyaretçiler araçlarını dere kenarına inen dar ve taşlık alanlara park etmek durumunda kalıyor. Doğal dokunun korunduğu bölgede tuvalet, duş veya elektrik gibi hiçbir sosyal tesis bulunmuyor.

YÜZME VE KAMP İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Kanyonun zümrüt yeşili suyu yaz kış soğukluğunu korurken, su derinliği 15 santimetreden başlayıp yer yer 5 metreye kadar ulaşıyor. Cankurtaranın bulunmadığı ve akıntının olduğu bu sularda yüzme bilmeyenlerin son derece dikkatli olması gerekiyor. Bölgede çadır kurmak serbest olsa da altyapı eksikliği nedeniyle kampçıların tamamen hazırlıklı gelmesi şart koşuluyor.

BÖLGEDE MANGAL VE ATEŞ YAKMAK YASAK MI?

Kanyon çevresinde piknik yapılmasına izin verilirken, Antalya Valiliği'nin orman yangınlarını önleme genelgesi kapsamında bölgede ateş veya mangal yakmak kesinlikle yasaklanmış durumda. Bu nedenle ziyaretçilerin, evden getirdikleri ısıtma gerektirmeyen soğuk gıdaları tüketmeleri tavsiye ediliyor. Tesisin olmaması sebebiyle içme suyu, taşınabilir şarj aleti, deniz ayakkabısı ve temel ilk yardım malzemelerinin mutlaka sırtta taşınması, kanyon deneyimini güvenli kılan en önemli pratik detaylar arasında yer alıyor.

YÜRÜYÜŞ PARKURLARI VE ÇEVRE AKTİVİTELERİ

Doğa yürüyüşü tutkunları için kanyonda tek yönlü 3-4 kilometre uzunluğunda bir parkur bulunuyor. Doğal patikalardan oluşan bu güzergahın tamamlanması ortalama iki ile üç saat sürüyor. Kapuz Kanyonu ziyaretini genişletmek isteyenler; Aşağıkaraman ve Çakırlar köylerinde vakit geçirebilir, Göynük Kanyonu veya Termessos Antik Kenti'ni rotalarına ekleyebilirler.