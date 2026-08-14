Akaryakıt piyasasında beklenen yeni fiyat artışları pompaya yansıdı. Yapılan son güncellemelerin ardından Antalya genelinde benzin ve motorin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle motorine gelen 8 lira 89 kuruşluk artış sonrası, Antalya'da motorinin litre fiyatı 82,13 TL seviyesine çıktı.

Fiyat güncellemeleri sonrası Antalya'da benzinin litre fiyatı 73,64 TL olurken, otogaz (LPG) 30,64 TL'den satılmaya başlandı. Büyükşehirlerdeki fiyatlamalara bakıldığında; İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 71,43 TL, motorin 79,68 TL, LPG 33,79 TL oldu. Ankara'da benzin 72,40 TL, motorin 80,80 TL, LPG 33,89 TL; İzmir'de ise benzin 72,69 TL, motorin 81,07 TL, LPG 33,79 TL seviyesine çıktı. Adana'da benzin 73,25 TL, motorin 81,63 TL, LPG 34,21 TL olarak uygulanırken, Bitlis'te benzin 74,04 TL, motorin 82,53 TL ve LPG 34,51 TL'ye ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK ETKİLİ Mİ?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, fiyat artışlarının temelinde küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar yatıyor. ABD'nin İran'a yönelik süresiz deniz ablukası uygulama tehdidi sonrasında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artış göstererek 87,16 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise 81,31 dolar seviyesine tırmandı.

ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, motorin fiyatlarını doğrudan etkileyecek yeni bir döneme giriliyor. Karar kapsamında, eşel mobil sistemi motorin için kaldırılarak ağustos ayı sonuna kadar ÖTV sıfır olarak uygulanacak. Ancak eylül ayından itibaren kademeli bir artış planlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte motorindeki ÖTV tutarı eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralık ayında 12 lira olarak fiyatlara yansıyacak.

Antalya genelinde 82 lirayı aşan motorin fiyatlarının, Alanya'daki temel ekonomik faaliyetlere de yansıması muhtemel görünüyor. Özellikle örtü altı tarım, muz ve avokado üretimi yapan çiftçilerin lojistik maliyetleri ile turizm taşımacılığı sektörünün bu artışlardan etkilenmesi yakından takip ediliyor. Yıl sonuna kadar planlanan ÖTV artışları, bölgedeki nakliye ve üretim maliyeti hesaplamalarının yeniden yapılmasına neden olacak.