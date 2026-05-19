Alanya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği kiralık araç, “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli takibi sonrası araç, Metro Kavşağı’nda önü kesilerek durduruldu.

Araçta bulunan iki şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, olay çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARAÇTA UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA BULUNDU

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, araçta yapılan detaylı incelemede uyuşturucu maddeyle birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para da bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KİRALIK ARAÇ 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde kaçan aracın kiralık olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 500 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca polis ekipleri tarafından işlem yapılan araç, 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Son dönemde Alanya’da özellikle kiralık araçlarla ilgili denetimlerin artırıldığı belirtilirken, polis ekipleri uyuşturucu ve trafik güvenliği konusunda uygulamaların süreceğini bildirdi.

Alanya’da polisten kaçan kiralık araç operasyonu, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.