İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmanın merkezinde yapı ruhsatı süreçleri bulunuyor. Müteahhitlerin ruhsat alabilmek amacıyla Kent A.Ş. ile "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Sistemin, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun talimat ve gözetiminde işlediği öne sürüldü.

OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Şüphelilerin "irtikap" suçunu iştirak halinde işlediklerine yönelik delillerin toplanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Cuma sabahı İstanbul'da 13 ve Muğla'da 1 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda Üsküdar Belediyesi çalışanı Uğur Çağatay ile Kent A.Ş. personelleri Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Ethem Dilek, Samet Bayrak ve Serdar Ayhan gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İRTİKAP SUÇU İMAR SÜRECİNE NASIL YANSIDI?

Kamu görevlilerinin makam nüfuzunu kullanarak kişileri haksız menfaat sağlamaya icbar etmesini kapsayan irtikap suçu, özellikle yerel yönetimlerdeki ruhsat krizlerinde öne çıkıyor. Yapı ruhsatı verilmesi gibi resmi işlemlerin, yasal dayanağı olmayan zorunlu "danışmanlık" veya "hizmet bedeli" sözleşmelerine bağlanması, adli makamlarca doğrudan suç delili olarak kabul ediliyor ve yargı süreçlerinde ağır cezai yaptırımlara zemin hazırlıyor.