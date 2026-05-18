Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeliha Akkoyun'dan bir süredir haber alamayan ailesinin emniyete yaptığı kayıp başvurusu acı bir olayla noktalandı. İstanbul Boğazı'nda denizde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, sudan çıkardığı bedenin genç tıp öğrencisine ait olduğunu belirledi.

Aslen Ardahan'ın Göle ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Akkoyun'un vefat haberi, üniversite arkadaşları ve ailesini derinden üzdü. Kayıp ihbarının ardından emniyet birimlerinin aktardığına göre, kimlik tespiti olay yerinde deniz polisi tarafından yapılan ilk incelemelerle doğrulandı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Suda bulunan şüpheli ölümlerde standart adli tıp prosedürü gereği yapılacak detaylı otopsi incelemesi, olayın arka planına dair kesin tıbbi verileri ortaya çıkaracak.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturma sürüyor. Polis ekiplerinin olayın gelişimini aydınlatmak amacıyla başlattığı incelemeler kapsamında, Akkoyun'un kaybolduğu süreçteki tüm bulgular değerlendiriliyor.