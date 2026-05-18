Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen pompalı tüfekli saldırının bilançosu ağırlaşıyor. 17 yaşındaki M.Ö. tarafından bir restorana düzenlenen silahlı eylemde yaralanarak hastaneye kaldırılan 8 kişiden ikisi daha yaşamını yitirdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden restoran sahiplerinden Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ın ardından, hastanede tedavi altına alınan Yusuf Oktay ile Abdullah Koca da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen saldırı sonucunda toplam can kaybı 4'e ulaştı.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOBAN KİMDİ?

Çatışma anında restoranın yakınlarında hayvanlarını otlattığı belirtilen çoban Yusuf Oktay'ın tesadüfen hedef olması olayın boyutunu genişletti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve adli işlemlerin tamamlanması amacıyla otopsi için morga sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILIYOR?

Acı haberi alan kurban yakınları hastane önünde toplanarak büyük üzüntü yaşarken, emniyet ve jandarma birimleri hem olay mahallinde hem de hastane çevresinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri uyguluyor. Yetkililer, olay sonrası kayıplara karışan şüpheli M.Ö.'nün yakalanması amacıyla havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.