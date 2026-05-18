Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen şiddet olayı, turizm taşımacılığı sektöründe endişe yarattı. Aktarılan bilgilere göre, otelden aldığı Litvanyalı turist Robertas Kotas'ı il merkezine götürmek üzere yola çıkan tur şoförü Mehmet Özkan, seyir halindeyken saldırıya uğradı.

İddiaya göre olay, yolcu konumundaki boksörün cep telefonunu şarja takma talebi etrafında gelişti. Çıkan tartışmanın ardından boksörün şoför Mehmet Özkan'a yumruklarla saldırdığı öne sürüldü. Aldığı ağır darbeler sonucu baygınlık geçiren Özkan, aracı güçlükle durdurmayı başardı.

SALDIRGAN ÇEVREDEKİLERCE ENGELLENDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan turist araçtan uzaklaştırıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın sol gözü, başı, kaburgası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

ŞÜPHELİ BOKSÖR GÖZALTINDA

Tedavisinin ardından emniyete giden Mehmet Özkan, kendisini darbeden Robertas Kotas hakkında resmi şikayette bulundu. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Antalya'da bir otelde konaklamaya devam eden şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

TURİZM BÖLGELERİNDE ŞOFÖR GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE

Yaşanan bu şiddet vakası, Alanya ve Antalya gibi yoğun ziyaretçi ağırlayan merkezlerde turizm taşımacılığı yapan personelin iş güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilen olay, tur transferleri sırasında yaşanabilecek benzer risklere karşı alınacak emniyet tedbirlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.