Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran'da kaybolan ve 16 Eylül 2025 tarihinde dere yatağında kemikleri bulunan Muazzez Bayhan cinayetinde sır perdesi aralandı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, cinayet şüphelisinin cezaevinden izinli çıkarak olayı gerçekleştiren eski eş Münür Turhan olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, Münür Turhan cezaevinden izinli çıktığı sırada eski eşi Muazzez Bayhan'ı evinden alarak ayrılmıştı. Bayhan'dan bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, firari duruma düşen Turhan üç gün sonra yakalanarak yeniden cezaevine gönderilmişti. Şüpheli, ilk ifadesinde eski eşinin kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını öne sürmüştü.

CİNAYETİ DNA TESTİ VE HTS KAYITLARI ÇÖZDÜ

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Erol koordinesindeki JASAT ekipleri, cinayeti aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. Güvenlik kameraları ve HTS kayıtlarının incelenmesinin ardından, 16 Eylül 2025'te İnsuyu Mahallesi yakınlarındaki bir dere yatağında gömülü halde kafatası ve kemik parçaları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi, bulunan kalıntıların Muazzez Bayhan'a ait olduğunu kesinleştirdi.

Elde edilen deliller ışığında soruşturmayı derinleştiren jandarma birimleri, Münür Turhan'ın eski eşini kıskançlık bahanesiyle Alibey Yaylası'na götürdüğünü, burada tabancayla başından vurarak öldürdüğünü saptadı. Cansız bedeni olay yerinden 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına gömen şüphelinin, cinayetin ardından Bayhan'a ait altın kolyeyi bir sarrafa bozdurduğu da tespit edildi.

CEZAEVİ İZİNLİLERİNDE SUÇ TEKRARI NASIL İŞLİYOR?

Hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve adam yaralama gibi 40'ın üzerinde suç kaydı bulunan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası çeken bir hükümlünün izinli çıktığı sırada cinayet işlemesi, adli süreçlerdeki infaz uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. Hukuki prosedürlere göre, cezaevi izinleri sırasında işlenen yeni suçlar, mevcut infazın yanmasına ve şüphelinin kapalı cezaevine alınarak hakkında ek iddianame düzenlenmesine yol açıyor.

Toplanan tüm somut delillerin ardından, Yozgat Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan Münür Turhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan yeni bir fezleke hazırlandığı bildirildi. Şüphelinin ilerleyen günlerde adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Konya'ya getirilmesi bekleniyor.