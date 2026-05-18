Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Kadıköy mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında acı tablo ortaya çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan araca bir kamyonetin çarpması neticesinde üç kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeref C. yönetimindeki 34 KMA 798 plakalı kamyonet, Ahmet Kapan idaresindeki 34 NSD 26 plakalı otomobile yol kenarında durduğu sırada çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dürdane Mindavallı olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Kapan, kamyonet sürücüsü Şeref C. ile araçlarda bulunan Saliha Ç., Mehmet Can C. ve Talha D., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Kapan ve Selime Kapan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tedavisi devam eden diğer beş yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

D-100 KARA YOLUNDA PARK GÜVENLİĞİ

D-100 gibi yoğun trafik akışının olduğu ve ağır vasıta trafiğinin kesintisiz sürdüğü güzergahlarda, yol kenarı parkları ciddi çarpışma riskleri barındırıyor. Trafik güvenliği uzmanları, mecburi duraklamalarda standartlara uygun reflektör kullanımının ve aracın şeritten tamamen çıkarılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Güvenlik güçlerinin kazanın oluş şekline ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.