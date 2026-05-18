Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir araç kaçmaya kalkıştı. Kısa süreli takibin ardından polis ekipleri, söz konusu aracı Metro Kavşağı'nda önünü keserek durdurmayı başardı. Araçta bulunan iki şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, araç içerisinde yapılan detaylı aramada A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para bulundu. Yakalanan iki şahıs, adli işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne sevk edildi.

KİRALIK ARACA 500 BİN TL CEZA

Olay yerine çağrılan trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada, polisten kaçan aracın kiralık olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, şahsa tam 500 bin TL para cezası uygulandı. İlgili araç ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

UYGULANAN YAPTIRIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kiralık araçlarla suça karışan şüphelilere yönelik uygulanan trafikten men ve yüksek idari para cezaları, adli sürecin yanı sıra idari caydırıcılık açısından da büyük önem taşıyor. Alanya genelindeki ana arterlerde ve kavşaklarda sürdürülen bu tür anlık denetimlerin, uyuşturucu sevkiyatı ve asayiş suçlarını önlemede kritik bir rol oynadığı belirtiliyor.

Mehmet AL