Alanya Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir bisiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre M.P. yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkış yapan K.K. idaresindeki bisiklete çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü K.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yol kenarında yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan K.K.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede kontrol altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri ise Konaklı Mahallesi bisiklet kazası ile ilgili inceleme başlattı.