Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, 2026 NBA

Yaz Ligi kapsamında karşı karşıya gelen Minnesota Timberwolves ve New Orleans Pelicans mücadelesinde düdük çaldı. Bu kritik görevlendirme ile Güngör, organizasyon tarihinde maç yöneten ilk Türk kadın hakem unvanını elde ederek Türk spor tarihine geçti.

TBF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tarihi başarının kamuoyuna yansımasının ardından resmi bir açıklama yayımladı. Federasyon yetkilileri, Türk basketbol hakemliği adına uluslararası arenada ulaşılan bu önemli kilometre taşı için Çisil Güngör’ü kutlarken, kariyerinin ilerleyen dönemleri için de başarı dileklerini paylaştı.

NBA YAZ LİGİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA'in sezon öncesi hazırlık vitrini konumundaki Yaz Ligi, sadece lige yeni adım atan genç oyuncuların değil, aynı zamanda uluslararası hakemlerin de yeteneklerini sergilediği küresel bir platform olarak değerlendiriliyor. Çisil Güngör'ün bu üst düzey organizasyonda görev alması, Türk basketbol hakemliğinin uluslararası standartlardaki gelişimini ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.