Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine sefer düzenleyen Ryanair iştiraki Malta Air'e ait yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli bir kabin arızası yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, havada yolcu camının yerinden çıkması sonucu oluşan ani basınç kaybı nedeniyle uçak Selanik'e acil iniş yaptı.

Olay sırasında cam kenarında oturan 60'lı yaşlarındaki Sırbistan vatandaşı bir erkek yolcu, vakum etkisiyle omuzlarına kadar uçaktan dışarı çekildi. Emniyet kemerinin takılı olması ve çevredeki diğer yolcuların hızlı müdahalesi sayesinde kabin içine geri alınan yolcu, uçağın güvenli şekilde yere inmesinin ardından sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

YOLCULAR O ANLARI NASIL ANLATTI?

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, 18 yıllık olduğu belirtilen uçağın kalkışından kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ifade etti. Olay anında uçakta bulunan Christina isimli yolcu, Radio Thessaloniki'ye yaptığı açıklamada oksijen maskelerinin düştüğünü ve içeride keskin bir koku oluştuğunu belirtti. Çığlıkların yükseldiğini aktaran tanık, dışarı çekilen yolcunun emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldığını vurguladı.

Kabin içindeki bazı yolcular, uçağın motorundan kopan parçaların cama çarparak kırılmaya yol açtığını iddia etti. Havayolu şirketi bu iddialara yönelik henüz resmi bir değerlendirme yapmadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE HAVACILIK GEÇMİŞİ

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, uçağın Selanik'e sorunsuz teker koyduğunu ve yolcuların birkaç saat sonra tahsis edilen yedek bir uçakla Almanya'ya gönderildiğini duyurdu. İrlanda Havacılık Otoritesi (IAA) ise Yunanistan Havacılık Güvenliği Soruşturma Kurumu ve Malta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ortak bir inceleme başlatıldığını bildirdi.

Havacılık tarihinde ani basınç kaybı ve cam kırılması vakaları nadir görülmekle birlikte ciddi riskler barındırıyor. Benzer bir durum 2018 yılında ABD'de Southwest Airlines uçuşunda yaşanmış, motor parçalarının camı kırması sonucu kısmen dışarı çekilen bir yolcu hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, uçuş boyunca emniyet kemerinin takılı tutulmasının bu tür hayati tehlikeleri önlemedeki en temel güvenlik adımı olduğuna dikkat çekiyor.