İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen prestijli Grand Slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonu belli oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Çek tenisçi Linda Noskova, vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kupaya uzandı.

Kariyerinin en büyük başarısına imza atan 21 yaşındaki sporcu, bu zaferle birlikte ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanmış oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Noskova ilk seti rahat geçerken, ikinci sette toparlanan Muchova durumu eşitledi. Final setinde kortta ağırlığını yeniden hissettiren genç raket, seti 6-3 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

TARİHE GEÇEN GENÇ ŞAMPİYON

Genç sporcunun bu tarihi şampiyonluğu, tenis istatistikleri açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. 21 yaşında Wimbledon kupasını kaldıran Noskova, bir diğer Çek efsanesi Petra Kvitova'dan bu yana turnuvada zirveye çıkan en genç kadın tenisçi unvanını elde etti. Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken başarılı isim, dünya sıralamasındaki yükselişini de garantilemiş oldu.