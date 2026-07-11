Xinhua ajansının aktardığına göre, Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Bavi Tayfunu, Cıciang eyaletine bağlı Yuhuan kenti üzerinden karaya ulaştı. Doğal afetin yıkıcı etkilerinden korunmak amacıyla eyalet genelinde acil durum müdahale seviyesi en üst noktaya çıkarıldı.

Cıciang eyalet yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, risk altındaki yaklaşık 1,72 milyon vatandaşın hızla güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Cıciang Meteoroloji Gözlemevi verilerine göre tayfunun kuzeybatı yönünde ilerlemesi ve zamanla gücünü yitirmesi öngörülüyor.

SEL VE HEYELAN RİSKİ SÜRÜYOR

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, afetin getirdiği meteorolojik tehditlerin henüz sona ermediğini duyurdu. Başta Cıciang, Şanghay ve Jiangşi olmak üzere ülkenin doğu ve kuzey kesimlerinde üç gün boyunca şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yetkililer, dağlık alanlarda toprak kayması ve sel, şehir merkezlerinde ise ani su baskınlarına karşı halkı tedbirli olmaya çağırdı.

BÖLGEDE TAYFUN DÖNEMİ ETKİSİ

Çin'in doğu kıyıları, coğrafi konumu gereği yaz sonu ve sonbahar aylarında sık sık yıkıcı tayfunların hedefi oluyor. Milyonlarca kişinin saatler içinde tahliye edilmesini sağlayan en üst düzey acil durum protokolleri, yoğun nüfuslu bu bölgelerde can kaybını en aza indirmek için kritik bir güvenlik prosedürü olarak devrede tutuluyor.