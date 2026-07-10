Alanya, bir kez daha ölümcül bir trafik kazasıyla sarsıldı. Demirtaş Mahallesi sınırları içinde yer alan Jandarma Kavşağı, korkunç bir çarpışmaya sahne oldu.

KORKUNÇ ÇARPIŞMA

Alınan ilk bilgilere göre, D-400 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek için hamle yapan talihsiz yaya, güzergahta ilerleyen 34 SPT 72 plakalı yolcu otobüsünün hedefi oldu. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır darbeler alan yaya, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yaşadığı büyük paniğin ortasında, talihsiz kişinin aldığı ölümcül yaralar nedeniyle daha sağlık ekipleri müdahale edemeden olay yerinde son nefesini verdiği belirlendi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ALARMI

Çevredeki görgü tanıklarının acil ihbarı üzerine kaza noktasına hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kontrolleri sonucu yayanın olay anında yaşamını yitirdiği kesinleşirken, jandarma ekipleri D-400 Karayolu üzerinde olası yeni bir faciayı önlemek adına güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Bölgede trafik akışı bir süreliğine daraltılarak, kontrollü ve yavaşlatılmış bir şekilde sağlandı. Güvenlik güçleri, bu acı kaybın ardındaki kesin nedeni ve sorumluları aydınlatmak üzere olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.