Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Kompleksi açılış töreninde, ilçenin uzun süredir beklediği olimpik yüzme havuzu projesinin detaylarını paylaştı. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilçe protokolü ve milli sporcular katıldı.

Mevcut kapalı yüzme havuzunun kullanıma kapatılmasının ardından yaşanan tesis sıkıntısına değinen Bakan Bak, sporcu gençlerin taleplerini dinledi. Yüzücü Zeynep ve Ömer Dalkılıç ile görüşen Bak, geçici çözüm olarak kurulan portatif havuzun ardından kalıcı olimpik tesisin bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini bildirdi.

MUĞLA GENELİNE 2.65 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın aktardığı verilere göre, il genelinde bugüne kadar gençlik ve spor alanında 2 milyar 650 milyon liralık yatırım hayata geçirildi. Bakanlık açıklamasına göre son yıllarda Muğla'da 117 yeni spor tesisi inşa edildi. Bakan Bak, Köyceğiz'deki kano ve kürek kamp merkezi ile Ula'daki tesislerin ardından Fethiye ilçesine de dev bir stadyum yapılacağını duyurdu.

YATIRIMLARIN BÖLGESEL SPORA ETKİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde 600 gençlik merkezi ve 300'ü aşkın genç ofis ile yürütülen altyapı hamlesi, yerel yeteneklerin uluslararası arenaya taşınmasında temel basamak olarak değerlendiriliyor. Marmaris'te bir yıl içinde bitirilmesi planlanan olimpik havuz projesi, sadece ilçedeki tesis eksikliğini gidermekle kalmayacak, aynı zamanda Muğla bölgesindeki su sporları potansiyelini doğrudan profesyonel düzeye çekecek kalıcı bir altyapı işlevi görecek.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kompleksi gezen ve gençlerle portatif havuzda bir araya gelen Bakan Bak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan korumadaki kilit rolüne dikkat çekti. Yeni tesisin çok amaçlı salonları, yenilenen futbol sahası ve tenis kortlarıyla bölge gençliğinin sosyal gelişimine ivme kazandırması hedefleniyor.