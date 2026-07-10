Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde sokakta bulunan bir Türk vatandaşının 40 yıllık esareti sona erdi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır kendisinden haber alınamayan kişi, yetkililerin devreye girmesiyle güvence altına alınarak Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı.

Olayın detaylarına ilişkin resmi makamlarca yürütülen çalışmalar sonucunda, şahsın kimlik tespiti ve sağlık kontrolleri tamamlandı. 40 yıl boyunca zorla tutulduğu ifade edilen vatandaşın, yetkililerin koordinasyonunda anavatana getirilmesi için gerekli diplomatik adımlar atıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Uluslararası hukuk ve konsolosluk mevzuatı kapsamında, yurt dışında mağduriyet yaşayan vatandaşların ülkeye iadesi belirli prosedürlere tabi tutuluyor. Bu kapsamda, uzun süreli kayıp vakalarında öncelikle mağdurun psikolojik ve fiziksel sağlık durumu değerlendiriliyor. Diplomatik kaynakların aktardığına göre, yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla düzenlenen seyahat belgeleriyle mağdurun güvenli transferi sağlanıyor.

Yurda dönüşünün ardından ilgili kurumlara teslim edilecek olan vatandaşın, ailesine kavuşması ve adaptasyon süreci için uzmanlardan destek alması bekleniyor. Olayla ilgili adli ve idari incelemelerin yetkili makamlarca hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi.