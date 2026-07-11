Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılının ilk 5 aylık sınır giriş istatistikleri ile otellerdeki fiili konaklama verileri arasındaki büyük fark dikkat çekti. Turizm Databank'tan Erol Karabulut'un yaptığı analize göre, Türkiye'ye giriş yapılan sınır kapıları, turistlerin asıl tatil yaptığı destinasyonları tam olarak yansıtmıyor.

Sınır kapısı verilerine bakıldığında ilk 20 il arasında İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yanı sıra Edirne, Artvin, Şırnak ve Kilis gibi sınır kentleri öne çıkıyor. Ancak Otel Kayıt Sistemi (OKS) ve geceleme verileri incelendiğinde tablonun tamamen değiştiği görülüyor. Konaklama verilerinde Antalya, İstanbul ve Muğla liderliğini korurken, bu illeri Aydın, İzmir, Nevşehir ve Denizli gibi merkezler izliyor.

NEVŞEHİR'DE 439 GİRİŞE KARŞILIK 330 BİN KONAKLAMA NASIL OLDU?

Yabancı ziyaretçilerin büyük bir kısmı Türkiye'ye İstanbul ve Antalya gibi ana hatlardan giriş yapıyor. Ardından kara veya iç hat uçuşlarıyla Kapadokya, Pamukkale ve Mardin gibi bölgelere geçiş sağlanıyor. Analizde en çarpıcı örnek olarak gösterilen Nevşehir'de, sınır giriş verilerinde yalnızca 439 yabancı ziyaretçi görünmesine rağmen, otel kayıtlarına göre kente gelen turist sayısının 330 bini aştığı aktarıldı. Benzer durumun Denizli, Mardin ve Adıyaman gibi merkezlerde de yaşandığı bildirildi.

ANTALYA'NIN GERÇEK TURİZM PAYI YÜZDE KAÇ?

Araştırmanın Antalya ve bölge turizmi açısından en önemli sonucu ise pazar payındaki değişim oldu. Sınır girişlerine göre Antalya'nın Türkiye turizmindeki payı yüzde 21,3 seviyesinde kalırken, geceleme verilerinde bu oran yüzde 44,2'ye yükseliyor. İstanbul'un sınır girişlerindeki yüzde 45,7'lik payı konaklamada yüzde 33,5'e düşerken, Muğla'nın payı ise yüzde 3,9'dan yüzde 6,9'a çıkıyor.

Turizm uzmanları, sektörün doğru değerlendirilmesi ve yatırımların sağlıklı planlanabilmesi için sadece sınır girişlerine odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle Alanya ve Antalya gibi yatak kapasitesi yüksek bölgelerdeki gerçek yoğunluğun ölçülmesinde, turistlerin fiilen konakladığı şehirleri gösteren OKS verilerinin temel alınması gerektiği vurgulanıyor.