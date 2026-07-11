Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, partisinin Kumluca ve Finike ilçelerinde düzenlenen olağan kongrelerine katıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin görevlendirmesiyle her iki kongrede de divan başkanlığı görevini yürüten Başkan, yeni seçilen ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

Kongrelerde teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan, MHP'nin devlet anlayışı ve güncel siyasi gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Teşkilatların partinin en büyük itici gücü olduğuna dikkat çeken milletvekili, bu buluşmaların dava şuurunu pekiştirdiğini aktardı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, konuşmalarda parti içi birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

CUMHUR İTTİFAKI İÇİN HANGİ MESAJLAR VERİLDİ?

Abdurrahman Başkan, Cumhur İttifakı'nın yalnızca bir seçim iş birliğinden ibaret olmadığını belirterek, bu yapının Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlama amacı taşıyan tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. İlke ve sorumluluk siyasetinden taviz vermediklerinin altını çizen Başkan, MHP kadrolarının devlet ile millet bütünleşmesini merkeze alarak hareket ettiğini dile getirdi.

KONGRE SÜRECİ PARTİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

MHP'nin ilçe kongreleri, partinin yerel dinamiklerini güçlendirme ve büyük kurultaya hazırlık aşamasında kritik bir basamak olarak değerlendiriliyor. Kumluca ve Finike'de tamamlanan bu süreç, Antalya genelindeki teşkilatlanma çalışmalarının yenilenmesi ve taban motivasyonunun artırılması açısından önem taşıyor. Başkan'ın konuşmasında da vurguladığı üzere, en kritik dönemlerde sergilenen sağduyulu duruş, ilçe teşkilatları aracılığıyla yerelden ulusala taşınıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetine kazandırdığı devlet adamlığı vizyonuna da geniş yer ayıran Başkan, Bahçeli'nin ömrünü devletin bekasına adadığını söyledi. Bu devlet aklının Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu belirten Başkan, Kumluca ve Finike teşkilatlarının özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade ederek kongrelerin Antalya'ya hayırlı olmasını temenni etti.