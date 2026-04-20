Kahramanmaraş'ta yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği trajik saldırının yankıları sürüyor. Kapatılan okulun bahçe tellerine asılan ve üzerinde 'Hocam 23 Nisan’da forma giyecek miyiz?' yazan bir not dikkat çekerken, şüpheli İsa Aras Mersinli'nin geçmişteki davranışlarına dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Sınıf arkadaşı Gülsenem İşler'in basına yansıyan açıklamalarına göre, şüpheli öğrenci okulda içine kapanık ve alışılmışın dışında davranışlar sergiliyordu. Gece saatlerini internette geçirdiği için derslerde genellikle uyuduğu belirtilen Mersinli'nin, özellikle İngilizce derslerinde başarılı olduğu aktarıldı. İşler, sınıf sessizleştiğinde şüphelinin ağlama krizlerine girdiğini ve rehberlik öğretmeninin duruma müdahale ettiğini bildirdi. Şüphelinin ayrıca bir cuma günü İstiklal Marşı töreni sırasında aniden yere yığılarak baygınlık geçirdiği ifade edildi.

SIRAYA ÇİZDİĞİ ÖLÜM LİSTESİ

Öğrencinin psikolojik zorluklar yaşadığına dair işaretler fiziksel eylemlere de yansıyordu. Sınıf arkadaşının iddialarına göre, Mersinli beşinci sınıftayken çantasını boğazına dolayarak kendine zarar verme girişiminde bulundu ve sinirlendiği anlarda kollarını kalemle yaralayarak sırasını kan içinde bıraktı. Daha da endişe verici olan bir diğer iddia ise şüphelinin bir oturma planı çizerek öğrencileri numaralandırması oldu. İşler, kendisine 5 numara verildiğini, 20 numara olarak belirlenen kişinin yanına ise kuru kafa sembolü eklendiğini belirtti.

Saldırıdan birkaç gün önce Mersinli'nin, sınıfta konuştuğu iki arkadaşına okula silahla saldıracağını söylediği ancak bu söylemin ciddiye alınmadığı öne sürüldü. İşler'in aktardığı bilgilere göre, okulda 'Seni Ejder Hoca çağırıyor' cümlesi dışında pek kimseyle diyalog kurmayan şüpheli, kendi dünyasında kurguladığı planları dışa vuruyordu. Ayrıca, eski bir müdür yardımcısının şüphelinin çantasını düzenli olarak aradığı, ancak babasının 'Oğlumun psikolojisi ile oynanıyor' diyerek bu duruma tepki gösterdiği iddia edilen detaylar arasında yer aldı.

ALANYA VE TÜM YURTTA REHBERLİK SERVİSLERİNİN ÖNEMİ

Yaşanan bu ağır tablo, öğrenci davranışlarındaki ani değişimlerin ve şiddet söylemlerinin eğitim kurumlarında ne derece ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Alanya'daki eğitim camiası ve veliler tarafından da kamuoyu nezdinde yakından takip edilen bu tür vakalar, okullardaki rehberlik servislerinin hayati rolünü gözler önüne seriyor. Uzmanlar, kendine zarar verme veya akranlarına yönelik tehdit içeren söylemlerin erken tespitinin, olası trajedileri önlemede en kritik eşik olduğunu vurguluyor.

Öğrencilere yönelik sıkı denetim ve velilere getirilen yeni sınırlamalarla birlikte okul güvenliği tartışmaları ulusal çapta büyüyor. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı idari ve adli soruşturma süreçleri devam ediyor.