Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir işletmede sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Tapucu Abdullah Caddesi üzerindeki iş yerinde saat 10.30 sıralarında başlayan alevler, rüzgarın ve içerideki yanıcı maddelerin etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililerin aktardığına göre, alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki iş yerine daha sıçradı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iş yeri sahibi ve diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Söndürme çalışmaları esnasında bir itfaiye erinin ayağı yanma tehlikesi geçirdi. Mesai arkadaşının su sıkarak müdahale ettiği itfaiye görevlisi, çalışmalara kaldığı yerden devam etti.

YANGINLARDA YANICI MADDE RİSKİ NEDİR?

İnşaat malzemeleri satan tesislerde bulunan kimyasal çözücüler, boyalar ve plastik türevi ürünler, olası bir yangında alevlerin yayılım hızını ciddi şekilde artırıyor. Uzmanlar, bu tür işletmelerde endüstriyel yangın söndürme sistemlerinin bulundurulmasının ve erken müdahalenin çevre binaları korumak adına hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren yoğun mesaisi sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı. Toplam üç iş yerinin zarar gördüğü olayın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.